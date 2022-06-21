2022/06/21 | 16:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ناظم: بناء المدارس ضمن الاتفاقية مع الصين يؤكد جدية الحكومة في تقديم الخدمات » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:23

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