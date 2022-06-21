تحرك برلماني لاستضافة الكاظمي خلال جلسة الخميس..”متهم بحادثة المطار”

2022/06/21 | 16:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف عضو مجلس النواب علي تركي، الثلاثاء، عن تحرك برلماني لاستضافة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي خلال جلسة يوم الخميس الطارئة بشأن جريمة المطار، فيما أكد أن الكاظمي متهم بتسريب معلومات أدت إلى اغتيال قادة النصر.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال تركي في حديث لوكالة […]

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