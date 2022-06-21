2022/06/21 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 10mwVTNVKhM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نواب في البرلمان العراقي : بإمكاننا حل مجلس النواب بعد هذا الانسحاب!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نواب في البرلمان العراقي : بإمكاننا حل مجلس النواب بعد هذا الانسحاب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).