لجنة بريطانية تجمع الادلة لإدانة الدول المتسببة في ابادة الايزيديين

2022/06/21 | 16:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ، الثلاثاء، ان لجنة من المحامين البريطانيين رفيعي المستوى تعمل على جمع الادلة لإظهار أن عدة دول فشلت في التزاماتها الدولية لمنع الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين في شمال العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة […]

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