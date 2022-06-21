مستشار الكاظمي لشؤون الصحة: تنسيق مشترك لإنجاز المشاريع المتلكئة

2022/06/21 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة أحمد الخفاجي، الثلاثاء، عن تنسيق مشترك لإنجاز المشاريع الصحية المتلكئة.

وقال الخفاجي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مكتب الصحة في هيئة مستشاري رئيس الوزراء يعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لوضع الحلول والآليات المناسبة لإكمال المشاريع المتلكئة"، مبيناً أن "أغلب تلك المشاريع مشاكلها إدارية ومالية".

وأضاف أن "مساعي جادة لوضع حلول للمشاكل الصحية العالقة وإيجاد آليات عمل سلسة تؤمن تقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين في مختلف المؤسسات الصحية".

وأوضح أن "حوارات مستمرة ومباشرة مع القيادات الإدارية في وزارة الصحة، لمناقشة الكثير من المعضلات ودعم جهود الوزارة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الحديثة، فضلاً عن التدريب العالي للملاكات الطبية في مختلف الاختصاصات".

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