تزايد ملحوظ بإصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

2022/06/21 | 16:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

سجّلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تزايداً كبيراً بإصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهر الموقف الوبائي الذي تنشره وكالة خبر برس (واخ)، ان “مختبرات الوزارة سجلت 751 إصابة في عموم المحافظات واقليم كردستان، الى جانب 239 حالة شفاء من الفيروس، دون تسجيل اي وفاة”.

وأشّرت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، في بيان لها ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الإصابة بجائحة كورونا، وفيما بينت أن العراق دخل بموجب ذلك موجة وبائية جديدة، حذرت من متحورات جديدة متوقعة.

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