توأم القمر ... قصيدة - منى حلمي

2022/06/21 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي توأم القمر ......



قصيدة--------------------------------- لم أعرف أبدا فى حياتى معنى خيبة الأمل لأننى لا أثق فى أى أحد من البشر لم أعرف أبدا مذاق الدموع لأننى دائما أبكى تحت المطر لم أعرف أبدا لى وطنا منذ ولادتى تبنتنى موانئ السفر لم يجرؤ الملل على زيارتى لأننى أعيش على حافة الخطر أنا سيدة قرارتى ومشاعرى وأفعالى لست لعبة فى يد القدر ......





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