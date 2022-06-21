اللوبي الامريكي/الاسرائيلي في الشرق الاوسط! دوره في انقلاب السودان العسكري. - سعيد علام

2022/06/21 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام الإمارات تبني ميناء في شرق السودان ضمن استثمارات بـ 6 مليارات دولار.الان، افتضح امر زيارة نجيب ساويرس "صبي الامارات"، المريبة والمفاجئة الى شرق السودان المضطرب يوم 9 اكتوبر، قبل ايام من انقلاب السودان العسكري في 25 اكتوبر 2021!.



وبعد الزيارة المريبة لساويرس وفي يوم الانقلاب كانت طائرة خاصة مسجلة في الإمارات قدمت من دبي إلى القاهرة ومن القاهرة إلى الخرطوم قضت يوما كاملا وغادرت بعدها بساعات ......





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