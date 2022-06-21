تونس.. اعتداء على لاعبي وإدارة النجم الساحلي واستقالة رئيس النادي

2022/06/21 | 17:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت تدريبات نادي النجم الساحلي التونسي اقتحام الجماهير أرض الملعب، والاعتداء بالضرب على بعض لاعبي الفريق وأعضاء الإدارة، مما أدى لإيقاف حصة التدريبات.

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