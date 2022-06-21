نقص العمالة يتسبب بإلغاء وتأجيل شركات الطيران العالمية لمايصل لـ25% من رحلاتها الجوية

2022/06/21 | 17:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

حذر مايكل أوليري المدير التنفيذي لشركة رايان اير من أن إرجاء الرحلات الجوية و إلغائها سوف يستمران خلال فصل الصيف حيث تعاني المطارات من نقص العمالة.

ونقلت وكالة بي ايه ميديا البريطانية عن أوليري القول إن على الركاب الاستعداد لتجربة أقل من مرضية في ظل استمرار إرجاء الرحلات الجوية خلال موسم الذروة وإلغاء بعض شركات الطيران لما يتراوح من 5% إلى 10% من الرحلات الجوية، معتبرا انه “امر مؤسف للغاية”.

وأضاف أن “المشكلة سوف تستمر خاصة في مطاري جاتويك وهيثرو خلال فصل الصيف، وستكون أسوأ خلال عطلات نهاية الأسبوع وستكون أفضل خلال الأسبوع”.

وأرجع أوليري المشكلة إلى نقص العمالة في قطاع المراقبة الجوية والحقائب والأمن، مشيرا إلى أن رايان اير ليست بعيدة عن هذه المشاكل، حيث تم إرجاء 25% من رحلاتها خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضية بسبب مشاكل مراقبة الحركة الجوية.

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