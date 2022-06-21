أمكانية عودة الحظر والإجراءات الوقائية الى العراق مجدداً بعد ارتفاع الإصابات - عاجل

2022/06/21 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق مسؤول في لجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الثلاثاء، على إمكانية عودة فرض الحظر وتطبيق الإجراءات المشددة بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وإعلان وزارة الصحة دخول العراق بموجة وبائية جديدة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ(بغداد اليوم) انه "لغاية الآن لا يوجد أي طرح او دراسة لفكرة العودة لفرض الحظر وتطبيق الإجراءات المشددة بعد دخول العراق بموجه وبائية جديدة لكورونا، لكن خلال الأيام المقبلة، سيكون هناك اجتماع للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لدراسة الموقف الوبائي".

وبين انه "لا يمكن اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وفق إحصائيات لأيام قليلة، بل هكذا قرارات تتخذ وفق احصائيات لعدة أيام، لكن حتى الان لا قرارات جديدة، والجهات المسؤولة تتابع الاحصائيات اليومية للإصابات وكذلك الاحصائيات لعدد متلقي اللقاحات".

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