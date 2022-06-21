الجزائر.. السجن لنائب استعان بقوات الأمن لتسريب إجابات الامتحان لابنته

2022/06/21 | 17:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت امتحانات البكالوريا الأسبوع الماضي أيضا محاولات غش أوتسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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