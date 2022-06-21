الدفاع المدني تدخل حالة الاستنفار مع بدء العاصفة الترابية وتوجه عدة وصايا

2022/06/21 | 17:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نصار الحاج استنفرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، جهودها مع بدء العاصفة الترابية في عدد من محافظات البلاد، وفيما أكدت تنسيقها مع الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بشأن تقلبات الطقس، وجهت سلسلة وصايا للمواطنين.وقال مدير إعلام الدفاع المدني، العميد جودت عبد الرحمن، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المديرية لها تنسيق آني ولحظي مع الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، وتتلقى منها الإشعارات والبيانات التي تخص تقلبات الطقس بمختلف الظروف الطقسية وفي جميع الفصول، لذلك وردت إشعارات من الهيئة العامة للرصد الزلزالي بحدوث عواصف ترابية متوسطة إلى شديدة تبداً من اليوم الثلاثاء في بغداد وتكريت وبيجي في صلاح الدين وقضاء عانة في الأنبار، ثم تتحرك العاصفة الترابية على كركوك وصولاً إلى أربيل وديالى".وأضاف عبدالرحمن، : "أما يوم غد الأربعاء، فمن المتوقع أن تكون العاصفة الترابية صباحاً متوسطة الى شديدة في مدن بغداد والرمادي وكربلاء وتكريت والكوت والحلة، ومساء تتحرك بإتجاه الجنوب نحو الناصرية والسماوة والعمارة والبصرة".وتابع: "وفي صباح يوم الخميس، يزول تأثير العواصف الترابية تدريجياً وتنخفض درجات الحرارة ما بين 5 الى 8 درجات"، مؤكداً أن "كل ما ذكر ضمن المتوقع وضمن البيانات الذي وصلت المديرية من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".ولفت إلى أن "مدير الدفاع المدني العام، اللواء كاظم سلمان بوهان، وجه باستنفار جميع مراكز الدفاع المدني المنتشرة في بغداد والمحافظات منذ صباح هذا اليوم الثلاثاء، إضافة إلى الإستعداد التام والتدخل السريع عند حدوث أي طارئ". وأشار إلى أن "اللواء بوهان، شدد على إطلاق الإرشادات والوصايا الخاصة بالعواصف الترابية التي من ضمنها تقليل الحركة على الطرق التي تشهد عواصف ترابية وغبار كثيف، واتخاذ الحيطة والحذر الشديد اثناء القيادة وخاصة على الطرق الخارجية، واستخدام جميع أضواء السيارات والإشارات اللازمة، وإن كان لابد من استخدام الطرق الخارجية فمن الضروري تهيئة الأدوية الخاصة للذين يعانون من الربو والأزمات الصدرية".وأكمل: "وأيضاً من ضمن الوصايا الإغلاق التام للشبابيك والأبواب سواء في المنازل أو المستشفيات، لتقليل دخول الغبار مع إمكانية تشغيل مفرغات الهواء الى خارج البيت وعدم الإستهانة بارتداء الكمامات وقت ذروة العاصفة الترابية حفاظاً على الجهاز التنفسي، وتوعية الأطفال بعدم الخروج من المنزل اثناء العاصفة الترابية، وعدم التنقل والسفر خارج المدن لحين زوال العاصفة الترابية، والإكثار من ترطيب الوجه بالمياه، والحرص على توفير الطاقة الكهربائية واستخدام المراوح ووسائل التبريد بالشكل الذي لا يؤثر على الصحة العامة، مع وجوب ارتداء النظارات الشمسية للمصابين بحساسية العيون إن كان لا بد من خروجهم من البيت، وأخيراً ضرورة الإسراع في الإتصال على سيطرة هيئة الدفاع المدني على الرقم المجاني 115 من كافة الشبكات عند حدوث أي طارئ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تدخل حالة الاستنفار مع بدء العاصفة الترابية وتوجه عدة وصايا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تدخل حالة الاستنفار مع بدء العاصفة الترابية وتوجه عدة وصايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).