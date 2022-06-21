إكسون موبيل تتوقع استمرا  تقلبات أسواق النفط 5 سنوات

2022/06/21 | 17:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة قال رئيس شركة إكسون موبيل الأميركية العملاقة، اليوم الثلاثاء، إن على المستهلكين توقع ما يصل إلى خمس سنوات من تقلب أسواق النفط بسبب قلة الاستثمار ووباء كوفيد-19.جاءت تصريحات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإكسون موبيل، دارين وودز، في العاصمة القطرية الدوحة، قبل الإعلان عن انضمام الشركة إلى مشروع قطري لتطوير أكبر حقل للغاز […]

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