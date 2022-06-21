2022/06/21 | 17:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، دعم الحكومة الكامل لقطاع الكهرباء، فيما لفت إلى أن الاتفاقية العراقية - الصينية تتضمن بناء ألفي مدرسة.

وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء اليوم، إن "الاتفاقية مع الصين تتضمن بناء ألفي مدرسة وهذه الاتفاقية تؤكد جدية الحكومة في تقديم الخدمات وهي أيضاً تقدم الدعم الكامل لقطاع الكهرباء".

وأكد أن "العراق يحظى باحترام كبير في المنطقة مكن الحكومة من إنجاز برامجها وتحقيق الشراكات الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "الحكومة الحالية مستمرة بعملها وتقديم الخدمات حتى آخر لحظة من عمرها".

وبخصوص قرارات جلسة اليوم أوضح ناظم أن "مجلس الوزراء صوّت على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة أذربيجان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناظم: قطاع الكهرباء يحظى بالدعم الكامل من قبل الحكومة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناظم: قطاع الكهرباء يحظى بالدعم الكامل من قبل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).