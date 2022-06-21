بالصور:امين عام العتبة الحسينية المقدسة يزور مرقد الامام الرضا في مدينة مشهد الايرانية

2022/06/21 | 17:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار امين عام العتبة الحسينية المقدسة

مرقد الامام الرضا في مدينة مشهد

الايرانية وادى مراسيم زيارة المرقد

الطاهر بحسب مكتبه الرسمي

ونقل المكتب الرسمي للامين العام ان

الاستاذ حسن رشيد العبايجي قد تشرف

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