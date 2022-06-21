2022/06/21 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني في ميسان.اليوم الثلاثاء، رفع 1282 قذيفة مدفع وقنابل هاون من مخلفات الحرب السابقة في منطقة الطيب الحدودية

ظهرت المقالة ميسان..



رفع 1282 قذيفة مدفع وقنابل هاون من مخلفات الحرب السابقة أولاً على ايرث نيوز.

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