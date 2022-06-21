الصحافة الفرنسية: العقوبات الامريكية على ايران تلهب صيف العراقيين

2022/06/21 | 17:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..عزا تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية ، الثلاثاء، تفاقم ازمة الطاقة الكهربائية في العراق خلال فصل الصيف الى العقوبات الامريكية على ايران التي تزود البلاد بالغاز لتوليد الطاقة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة /، ان ” انقطاع التيار الكهربائي في العراق يتفاقم […]

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