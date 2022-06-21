بطريقة أشبه بالأفلام.. مسافر يفك قيده ويفر من الشرطة بعد اعتقاله بمطار أمريكي

2022/06/21 | 17:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل راكب وأخرج من طائرة في مطار ساكرمينتو الدولي، لكنه تمكن من الفرار بعدما حرر إحدى يديه من الأصفاد.تصف التسجيلات الصوتية التي أرسلها مكتب عمدة ساكرمينتو الحادثة غير المتوقعة في المطار.

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