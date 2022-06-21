مصر و عصور إضمحلالها(16) - محمد حسين يونس

2022/06/21 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس الجزء الأخير من المقال الثالثِ (( تغير شكل شوارع مصر و لم يتغير بؤس أهلها )) لو لم أكن قرأت كتب مثل ((بنوك وباشاوات لدافيد لاندز ..



و هذا الإنفتاح الإقتصادى لفؤاد مرسي ..



و الإغتيال الإقتصادى للأمم لجون بركنز )) لكنت أقف الأن في حوش نقابة المهندسين أمسك بالربابة وأغني - ضمن جوقة السيد النقيب و زمرته - .



مواويل السعادة و الهنا و الفخر بالمشاريع الهندسية التي نفذت في السبع سنوات الماضي ......





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