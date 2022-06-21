فلسفة الإنفصال ضد سلطة الاتصال (نسق التعليم نموذجا) - محمد بقوح

2022/06/21 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بقوح 1- الانفصال والاتصال: المعنى و القيمة نعني فلسفيا بكلمة الانفصال، مفهوما عمليا، وليس مجردا، يمتد، ويعبر عن حدث الحركة النوعية في الاتجاه المقابل لحركة الاتصال، كمفهوم مضاد، ثابت يراهن أصحابه على فعله الصوري، كحدث مستقبل ومقاوِم للحركة الأولى في وجودها العملي، والعكس صحيح أيضا.



لهذا، ففعلا الانفصال و الاتصال هنا بمثابة جدلية تشكل هوية متكاملة، لا وجود لفعلها الأول دون وجود فعلها الثاني، كحر ......





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