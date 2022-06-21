بنوك أميركية كبرى تتوقع مزيداً من الخسائر في أسواق الأسهم

2022/06/21 | 17:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..لا يزال يتعين على الأسهم أن تسعر بالكامل في مواجهة مخاطر الركود، وربما تتعرض لمزيد من الانخفاض، وفقًا للاستراتيجيين في بنكي مورغان ستانلي و غولدمان ساكس.على الرغم من أن التراجع هذا العام في الأسهم الأميركية قد جعل أسعارها “أكثر إنصافًا”، إلا أن مؤشر S&P 500 يحتاج إلى خفض بواقع 15-20٪ إضافية إلى […]

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