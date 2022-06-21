شرطة بابل تتمكن من إحباط محاولتي انتحار منفصلتين وسط بابل

2022/06/21 | 18:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولتي انتحار منفصلتين لشاب وإمرأة وسط المحافظة.

وذكرت قيادة شرطة محافظة بابل، في بيان تلقته خبر برس (واخ)، أن “أفراد دورية النجدة (6 ب) أنفذت شاب عشريني حاول الإنتحار غرقاً في شط الحلة بالقفز من الجسر الواقع بمنطقة الأطباء بمركز مدينة الحلة، بسبب مشاكل يعانيها”.

وأضاف، “وفي سياق منفصل إستطاعت مفرزة تابعة لقسم شرطة البلدة / الصوب الكبير، إنقاذ إمرأة أربعينية حاولت الإنتحار بالقفز من أعلى مجسر الثورة، وتعذر تدوين أقولها كونها تعاني إضطرابات نفسية”.

وأشارت إلى ” مفارز الشرطة المعنية اتخذت الإجراءات القاونية اللازمة”.

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