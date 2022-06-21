زيارة بايدن إلى السعودية.. اضطرار أم اقتناع؟

2022/06/21 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتتبع لمسار الرئيس الأميركي، جو بايدن، منذ حملته الانتخابية إلى تسلمه الرئاسة يجد أن تصريحاته ومواقفه كانت عدائية طيلة الوقت ضد محور الاعتدال وخاصة المملكة العربية السعودية

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