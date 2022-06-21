2022/06/21 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، رفع أكثر من ألف مقذوف حربي من مخلفات الحرب السابقة في منطقة الطيب الحدودية.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن فرقها قامت "بمعالجة ورفع مقذوفات عدد ( ١٢٨٢ ) قذيفة مدفع وقنابل هاون من مخلفات الحرب السابقة في منطقة الطيب الحدودية، خارج مركز المحافظة".وأضافت، أنه "تم إيداعها في الغرفة الحصينة لحين تسليمها لاحقاً إلى مديرية الهندسة العسكرية؛ لغرض إتلافها من قبلهم اصولياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع أكثر من ألف مقذوف حربي جنوبي العراق (صورة)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع أكثر من ألف مقذوف حربي جنوبي العراق (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).