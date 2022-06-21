دولة أوروبية تستورد الذهب من روسيا للمرة الأولى منذ غزو أوكرانيا

2022/06/21 | 18:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..استوردت سويسرا الذهب من روسيا للمرة الأولى منذ غزو أوكرانيا، في إشارة جديدة على أن موقف صناعة المعادن الثمينة تجاه روسيا في البلاد قد ينخفض.يأتي ذلك، فيما تم شحن أكثر من 3 أطنان من الذهب إلى سويسرا من روسيا في مايو، وفقاً لبيانات من إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية.وهي أول شحنة بين […]

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