باحثون يكتشفون ألف جين مرتبط بمضاعفات كورونا

2022/06/21 | 18:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوصل باحثون من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى أن هناك جينات معينة لدى البشر تتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تصل إلى الألف.وتهدف دراسة أجراها الباحثون من جامعة شيفيلد في بريطانيا وستانفورد في الولايات المتحدة، ونشرت في الدورية العلمية "سيل سيستم" إلى معرفة لماذا يصاب بعض البشر بمضاعفات خطيرة أو يقضون نحبهم عند الإصابة بفيروس كورونا، في حين يتعافى آخرون بعد أن تظهر عليهم أعراض طفيفة. واستخدم الفريق البحثي تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على أكثر من ألف جين مرتبط بظهور مضاعفات لفيروس كورونا على المرضى. ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الطب عن جوناثان كوبر الباحث في قسم علوم الجهاز العصبي في جامعة شيفيليد قوله: "لقد اكتشفنا خلال الدراسة التركيب الوراثي المرتبط بالإصابة بفيروس كورونا، ووجدنا أن هناك أكثر من ألف جين مسؤول عن 75% من المحفزات الجينية التي تؤدي إلى تفاقم أعراض المرض". وفي إطار الدراسة، اعتمد الباحثون على قاعدة بيانات ضخمة تضم أنسجة رئوية من 19 نوعا مختلفا، بما في ذلك الخلايا الظهارية الي تمثل خط الدفاع الأول ضد عدوى الجهاز التنفسي، فضلا عن أنسجة مرضى مصابين بمضاعفات خطيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا، كما درس الباحثون خلال الدراسة الطفرات الجينية التي يمكن أن تكون من أسباب الإصابة بمضاعفات خطيرة للمرض.

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