الاطار التنسيقي والديمقراطي الكردستاني يناقشان التطورات السياسية للبلاد

2022/06/21 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقش الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، التطورات السياسية للبلاد.وذكر مصدر مطلع لوكالة ايرث نيوز، ان :وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني المفاوض يعقد اجتماع مع الإطار التنسيقي في العاصمة بغداد، لمناقشة التطورات السياسية بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية وتقديم نواب كلته استقالتهم من البرلمان العراقي”.

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