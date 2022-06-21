“ضم قادة كرد”.. الإطار التنسيقي يلتقي وفداً من الحزب الديمقراطي

2022/06/21 | 18:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

التقى قادة الإطار التنسيقي، ظهر اليوم الثلاثاء في بغداد، وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ضم كل من فؤاد حسين، وبنكين ريكاني وشاخوان عبدالله.



وقال مصدر مطلع لوكالة خبر برس (واخ) أن “اللقاء بحث المستجدات السياسية في البلاد، وموضوع مرشح رئيس الجمهورية وحسمه بأقرب وقت ممكن”.

وكان الاطار التنسيقي قد عقد اجتماعاً في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، مساء أمس الأثنين، لمواصلة البحث في تنفيذ الخطوات المقبلة المتعلقة باكمال الإستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة.

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