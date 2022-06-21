رتل أمريكي يدخل كردستان عبر الأراضي السورية

2022/06/21 | 18:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/دهوك..كشف مصدر أمني، الثلاثاء، عن مشاهدة رتل تابع للقوات الأمريكية دخل الأراضي العراقية عبر إقليم كردستان من سوريا.وقال المصدر في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “رتلا تابعا للجيش الأمريكي دخل من شمال شرق سوريا وتحديدا من المناطق الخاضعة لقوات قسد الكردية عبر معبر سيمالكا إلى محافظة دهوك”.وأضاف أن “الرتل يضم أكثر من 20 […]

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