“تحالف توافقي إقصائي”..اليكتي: انسحاب الصدر كشف الوجه الحقيقي للبارتي والسيادة

2022/06/21 | 18:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الثلاثاء، انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية قد كشف زيف الوعود والوجه الحقيقي للقوى السياسية المنضوية مع الصدر في تحالفهم الثلاثي، فيما أكد أن مشروع الأغلبية الذي حاول الثلاثي تمريره تبين أنه يحاول صنع حكومة توافقية اقصائية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا […]

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