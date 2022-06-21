بالفيديو.. الكاظمي يطلع على سير أعمال التأهيل والصيانة لنُصب الحرية وحديقة الأمة

2022/06/21 | 18:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، ساحة التحرير وسط

العاصمة بغداد.

وذكرت الحكومة العراقية في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، ان الكاظمي "تفقد

أعمال التأهيل والترميم والصيانة

الجارية ل

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