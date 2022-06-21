الحكومة العراقية تتخذ قرارات جديدة (فيديو)

2022/06/21 | 18:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى

خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في

البلاد، ومناقشة عدد من الملفات

الاقتصادية والخدمية.

وهنأ

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