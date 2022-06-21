2022/06/21 | 18:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النفط والغاز النيابية،

اليوم الثلاثاء، إن العراق يستورد

يوميا مليون لتر بنزين محسن من إيران

والإمارات.

وقال عضو اللجنة صباح صبحي، إن "هناك

طلباً وزيادة على مادة البنزين المحسن

في فصل الصيف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من إيران والامارات.. العراق يستورد مليون لتر بنزين محسن يومياً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من إيران والامارات.. العراق يستورد مليون لتر بنزين محسن يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).