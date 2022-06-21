2022/06/21 | 18:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط اختلاساً وهدراً للمال العام في صحة البصرة وصلاح الدين أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات اختلاسٍ وهدرٍ للمال العام في دائرتي الصحَّة في مُحافظتي البصرة وصلاح الدين.الدائرة أكَّدت أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مُستشفى نفط البصرة بناءً على مُذكّرةٍ قضائيَّةٍ، تمكَّن من ضبط جهازي […]

ظهرت المقالة النزاهة تضبط اختلاساً وهدراً للمال العام في صحة البصرة وصلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط اختلاساً وهدراً للمال العام في صحة البصرة وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط اختلاساً وهدراً للمال العام في صحة البصرة وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).