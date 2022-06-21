الامم المتحدة تحذر من مشكلة مائية خطيرة في العراق

2022/06/21 | 18:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد تقرير لموقع فويس اوف امريكا، الثلاثاء، ان وكالات الأمم المتحدة المختلفة اصدرت مؤخرا نداءً عاجلاً للعمل من أجل حماية العراق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مؤسس المنظمة البيئية (طبيعة العراق) عزام علوش من […]

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