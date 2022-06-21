مجلس إدارة “تويتر” يوافق بالإجماع على استحواذ ماسك على الشركة

2022/06/21 | 19:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / وافق مجلس إدارة “تويتر” بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على الشركة بالكامل، في أحدث خطوة نحو استكمال الصفقة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.وأدرج ماسك، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي، موافقة المساهمين على الصفقة باعتبارها واحدة من عدّة “مسائل لم يتمّ حلها”، تتعلّق بصفقة تويتر.وفي […]

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