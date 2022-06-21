مع اقتراب العيد وانتشار الامراض.. 13 نصيحة قبل شراء الأضاحي

2022/06/21 | 19:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

مع اقتراب عيد الاضحى واقدام المواطنين على شراء وذبح الاضاحي، يجدر استعراض اهم الخطوات للتأكد من جودة الضحية، خصوصا مع بدء انتشار العديد من الامراض المرتبطة بالحيوانات ولاسيما الحمى النزفية.

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