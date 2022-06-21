الولايات المتحدة تبدأ حظر استيراد منتجات

2022/06/21 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الولايات المتحدة، الثلاثاء، في تنفيذ قانون حظر الواردات المنتجة عن طريق العمل القسري أو السخرة في إقليم شينجيانغ حيث تستغل الصين أقلية الأويغور المسلمة، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الأميركية.

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