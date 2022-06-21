الكاظمي في ساحة التحرير وسط بغداد

2022/06/21 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مصطفى الكاظمي لساحة التحرير وسط بغداد.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الكاظمي، زار ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتفقد أعمال التأهيل والترميم والصيانة الجارية لنُصب الحرية وحديقة الأمة، وتابع سير تنفيذ المشاريع المقررة لتطوير المنطقة والإرتقاء بمستواها الخدمي، وكل ما من شأنه أن يجعلها واجهة حضارية للعاصمة وإرثها المعماري".

وأكد الكاظمي، بحسب البيان، على "القائمين على أعمال التأهيل بالإلتزام بالتوقيتات الزمنية المرسومة"

وأوضح: "جاهزيته لتوفير مستلزمات إنجاح عملية التطوير وتذليل العقبات الإدارية والفنية التي تواجه سير العمل، وبما يضمن أن تكون النتائج لائقة بوجه بغداد الحضاري والفني".

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