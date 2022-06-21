2022/06/21 | 19:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "مدينة الصدر لا دولة ولا قانون".. مواطنون يستغيثون إثر نزاع بالرصاص ووقوع إصابات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: xF5JergVdP8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "مدينة الصدر لا دولة ولا قانون".. مواطنون يستغيثون إثر نزاع بالرصاص ووقوع إصابات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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