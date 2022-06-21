2022/06/21 | 19:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليتي ضبط لحالات اختلاس وهدر للمال العام في دائرتي الصحة بمحافظتي البصرة وصلاح الدين.وأوضحت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق عمل مديرية تحقيق البصرة التابعة للهيئة انتقل إلى مستشفى نفط البصرة بناء على مذكرة قضائية وتمكن من ضبط جهازي رنين مغناطيسي ومفراس حلزوني لم يدخلا الخدمة في المستشفى، رغم تجهيزه بهما منذ عام 2008".وأضاف البيان، أن "شركة نفط البصرة قامت بشراء الجهازين عاطلين عن العمل وغير صالحين للاستخدام، وإن إدارة مستشفى نفط البصرة لم تتسلم الجهازين العاطلين اللذين لم تتم صيانتهما؛ كون كلفة الصيانة تفوق كلفة الشراء".وتابع البيان، أنه "في عملية ثانية تمكنت ملاكات مكتب التحقيق في هيئة النزاهة التابعة لمحافظة صلاح الدين من كشف اختلاس للمال العام في مستشفى صلاح الدين العام، لافتاً إلى "قيام لجنة مشتريات الوقود والزيوت في المستشفى خلال عامي 2019 و2020 بتنظيم وصولات شراء وهمية من محلات لا وجود لها ، وإن المبالغ المصروفة بهذه الطريقة بلغت (64,100,000) مليون دينار".وأكد البيان، "تنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرضهما رفقة المبرزات الجرمية المضبوطة على قضاة التحقيق في محافظتي البصرة وصلاح الدين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيـة المناسبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: ضبط اختلاس وهدر للمال العام في صحتي البصرة وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: ضبط اختلاس وهدر للمال العام في صحتي البصرة وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).