الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع مراحل العمل الخاصة بإنشاء المدارس النموذجية في محافظة المثنى

2022/06/21 | 19:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشاد مدير دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المهندس كرار محمد، اليوم الثلاثاء، بجهود الحكومة المحلية لمحافظة المثنى في تهيئة قطع الاراضي الخاصة بإنشاء الأبنية المدرسية النموذجية وتسليمها إلى الإدارة التنفيذية للمشروع، في وقت قياسي، بعد إكمال عمليات رفع الانقاض وإزالة التجاوزات والمتعلقات الفنية و الادارية كافة.وأشار خلال زيارته […]

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