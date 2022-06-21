التخطيط تصدر بياناً بشأن

2022/06/21 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم

الثلاثاء، نيتها التوجه الى تحديد

النسل لكونه حق من حقوق الأسرة ويتعارض

مع القيم الدينية والاجتماعية

للعراقيين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "الا

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