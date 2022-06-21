شاهد كيف تكاتف غرباء لإنقاذ رضيع عالق بسيارة تدهورت بعد اصطدامها بشاحنة

2022/06/21 | 19:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول شرطة مدينة موديستو بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن سائق سيارة صغيرة من طراز لينكولن أسرع قبل أن يتجاوز لافتة توقف ويصطدم بالشاحنة.من جانبه، قال شين ريفرز، الذي ساعد بإخراج الرضيع، إنه "كان بإمكاني رؤية الشخص الجالس في مقعد السائق وهو يقول: لديّ طفل عمره شهرين في السيارة.

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