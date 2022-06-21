2022/06/21 | 19:27 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة ديالى..



سحب يد مدير بلدية المقدادية لتحقيق معه في شهبات فساد أولاً على ايرث نيوز.

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