2022/06/21 | 19:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها سياسة بعيدة الأمد في العراق من خلال تجديد ولاية ممثلة الأمم المتحدة في البلاد جينين بلاسخارت، فيما أعتبر الجهات التي تدعو لحل الحشد وفصائل المقاومة هي في معسكر أمريكا.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يعلق على تجديد ولاية بلاسخارات: إكمال سياسة واشنطن في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يعلق على تجديد ولاية بلاسخارات: إكمال سياسة واشنطن في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).