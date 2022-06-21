الاعرجي يشدد على ضرورة المضي بالخطاب الوطني الواحد تعزيزا لمبدأ التعايش السلمي

2022/06/21 | 19:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، وفدا من مسيحيي سهل نينوى، فيما شدد على ضرورة المضي بالخطاب الوطني الواحد تعزيزا لمبدأ التعايش السلمي.ورحب الأعرجي، في بيان تلقته ايرث نيوز “بالوفد الذي ضم وجهاء وشخصيات دينية مسيحية من أبناء سهل نينوى، مؤكدا على أهمية التواصل مع كافة شرائح المجتمع العراقي”.وقدم […]

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