واشنطن ترفض تصريحات موسكو بشأن الأميركيين المعتقلين في أوكرانيا

2022/06/21 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعارض موقف روسيا القائل بأن اتفاقية جنيف لا تنطبق على المعتقلين الأميركيين في أوكرانيا.

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