2022/06/21 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون غاضبون يقطعون الشارع امام مبنى دائرة توزيع كهرباء بابل (فيديو)

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